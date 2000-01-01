Марфилова Аграфена Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дегтярёва Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Марья Матвеева
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Арина Матвеева
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Аксинья Матвеева
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно