Марфилова Аграфена Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфилова Аграфена Прохорова

Марфилова Аграфена Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дегтярёва Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Марья Матвеева

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Марфилов Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Арина Матвеева

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Аксинья Матвеева

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858

Сын: Марфилов Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марфилов Егор Матвеев

Отец ребёнка: Марфилов Матвей Яковлев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфилов Матвей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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