Кашкина (Марфилова) Наталья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкина (Марфилова) Наталья Матвеева

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1818 г.р.

Мать

Вычислено 1820 г.р.

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: Марфилов Матвей Яковлев

Мать: Марфилова Агриппина Прокопиева

Бракосочетание
01.11.1864 ст.

Муж: Кашкин Михаил Саввин

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
01.11.1864 ст.

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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