Кашкина (Марфилова) Наталья Матвеева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Бракосочетание
01.11.1864 ст.
Муж: Кашкин Михаил Саввин
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
01.11.1864 ст.
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно