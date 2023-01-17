Дегтярёва (Марфилова) Екатерина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти13.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1840
Бракосочетание
16.10.1859 ст.
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1865 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1868
Дочь: Ермачкова Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1870 ст.
Сын: Дегтярёв Илья Петров
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1871 ст.
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
29.06.1871 ст.
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
26.04.1874 ст.
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1876 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
13.12.1883
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от лихорадки