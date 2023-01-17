Дегтярёва (Марфилова) Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Марфилова) Екатерина Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

13.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Марфилов Матвей Яковлев

Мать: Марфилова Аграфена Прохорова

Бракосочетание
16.10.1859 ст.

Муж: Дегтярёв Пётр Степанов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.

Сын: Дегтярёв Иван Петрович

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1865 ст.

Сын: Дегтярёв Степан Петров

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1868

Дочь: Ермачкова Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1870 ст.

Сын: Дегтярёв Илья Петров

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1871 ст.

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
29.06.1871 ст.

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
близнец
Рождение ребёнка
26.04.1874 ст.

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1876 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Дегтярёв Пётр Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
13.12.1883
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от лихорадки
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