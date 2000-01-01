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Дегтярёв Степан Петров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

23.12.1865 ст.

Дата смерти

До ?.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1865 ст.

Отец: Дегтярёв Пётр Степанов

Мать: Дегтярёва Екатерина Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Дегтярёва Мария Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.

Сын: Дегтярёв Иван Степанов

Мать ребёнка: Дегтярёва Мария Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
15.10.1890 ст.

Жена: Дегтярёва Матрона Васильева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
До ?.04.1901
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