Дегтярёв Степан Петров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения23.12.1865 ст.
Дата смертиДо ?.04.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1865 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.02.1884
Жена: Дегтярёва Мария Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Мария Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
15.10.1890 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
До ?.04.1901