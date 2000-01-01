Дегтярёва (Кузнеченкова) Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смерти24.07.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1884
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
24.07.1890 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
От чахотки