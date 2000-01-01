Дегтярёва (Кузнеченкова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Кузнеченкова) Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

24.07.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Дегтярёв Степан Петров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
24.07.1890 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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