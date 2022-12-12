Дегтярёв Пётр Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Пётр Степанов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

21.06.1841 ст.

Дата смерти

16.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841 ст.

Отец: Степан Антипов

Мать: Агафья Дементьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
16.10.1859 ст.

Жена: Дегтярёва Екатерина Матвеева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.

Сын: Дегтярёв Иван Петрович

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1865 ст.

Сын: Дегтярёв Степан Петров

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1868

Дочь: Ермачкова Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1876 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
16.10.1883
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от сибирской язвы
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