Дегтярёв Пётр Степанов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения21.06.1841 ст.
Дата смерти16.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1841 ст.
Отец: Степан Антипов
Мать: Агафья Дементьева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
16.10.1859 ст.
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1861 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1865 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1868
Дочь: Ермачкова Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1876 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Дегтярёва Екатерина Матвеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
16.10.1883
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от сибирской язвы