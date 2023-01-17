Дегтярёв Иван Петрович
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения23.06.1861 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1861 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Дегтярёв Сильвестр Иванов
Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна
Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Дочь: Дегтярёва Иустина Ивановна
Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна
Рождение ребёнка
25.10.1900
Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.
Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна
Смерть
После 1917