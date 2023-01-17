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Дегтярёв Иван Петрович

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

23.06.1861 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1861 ст.

Отец: Дегтярёв Пётр Степанов

Мать: Дегтярёва Екатерина Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Дегтярёва Акилина Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Дегтярёв Сильвестр Иванов

Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.

Сын: Дегтярёв Павел Иванович

Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.

Сын: Дегтярёв Макар Иванович

Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.06.1891 ст.

Сын: Дегтярёв Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Дочь: Дегтярёва Иустина Ивановна

Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.10.1900

Сын: Дегтярёв Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1903 ст.

Сын: Дегтярёв Пётр Иванович

Мать ребёнка: Дегтярёва Акилина Павловна

Смерть
После 1917
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