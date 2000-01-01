Агафья Дементьева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1811 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1811 ст.
Отец: Дементий Васильев
Мать: Настасья Петрова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1841 ст.
Отец ребёнка: Степан Антипов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Степан Антипов
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Аксинья Степанова
Отец ребёнка: Степан Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Антипов
Смерть
После 1858