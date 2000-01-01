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Агафья Дементьева

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1811 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.

Отец: Дементий Васильев

Мать: Настасья Петрова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1841 ст.

Сын: Дегтярёв Пётр Степанов

Отец ребёнка: Степан Антипов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Степан Антипов

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Аксинья Степанова

Отец ребёнка: Степан Антипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Антипов

Смерть
После 1858
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