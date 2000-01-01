Ермачкова (Дегтярёва) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермачкова (Дегтярёва) Евдокия Петрова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

28.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1868

Отец: Дегтярёв Пётр Степанов

Мать: Дегтярёва Екатерина Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
04.11.1885

Муж: Ермачков Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Ермачков Семён Иосифов

Отец ребёнка: Ермачков Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
16.04.1893

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Ермачков Иосиф Иванов

Рождение ребёнка
17.04.1898

Сын: Ермачков Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Ермачков Иосиф Иванов

Смерть
Неизвестно
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