Ермачкова (Дегтярёва) Евдокия Петрова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения28.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1868
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
04.11.1885
Рождение ребёнка
16.04.1893
Отец ребёнка: Ермачков Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
16.04.1893
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Ермачков Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
17.04.1898
Отец ребёнка: Ермачков Иосиф Иванов
Смерть
Неизвестно