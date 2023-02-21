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Ермачков Иосиф Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Ермачков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1885

Жена: Ермачкова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Ермачков Семён Иосифов

Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
16.04.1893

Дочь: Александра Иосифова

Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
17.04.1898

Сын: Ермачков Фёдор Иосифов

Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Дочь: Анастасия Осипова

Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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