Ермачков Иосиф Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1868
Отец: Ермачков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1885
Рождение ребёнка
16.04.1893
Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
16.04.1893
Дочь: Александра Иосифова
Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
17.04.1898
Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Дочь: Анастасия Осипова
Мать ребёнка: Ермачкова Евдокия Петрова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно