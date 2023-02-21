Дегтярёва (Баранова) Матрона Васильева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения20.03.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1870 ст.
Отец: Баранов Василий Яковлев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
15.10.1890 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно