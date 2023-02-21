Дегтярёва (Баранова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Баранова) Матрона Васильева

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

20.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1870 ст.

Отец: Баранов Василий Яковлев

Мать: Баранова Пелагея Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
15.10.1890 ст.

Муж: Дегтярёв Степан Петров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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