Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфилов Яков Варфоломеев

Рождение ребёнка
16.05.1817 ст.

Сын: Марфилов Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Марфилов Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1821 ст.

Сын: Марфилов Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Марфилов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1834

Сын: Марфилов Родион Яковлев

Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев

Смерть
Неизвестно

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