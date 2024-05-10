Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1817 ст.
Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев
Рождение ребёнка
10.02.1821 ст.
Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1834
Отец ребёнка: Марфилов Яков Варфоломеев
Смерть
Неизвестно