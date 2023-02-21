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Марфилов Дмитрий Яковлев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Марфилов Яков Варфоломеев

Мать: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Марфилов Павел Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Военная служба
С 1841
Смерть
Неизвестно
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