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Марфилов Фёдор Яковлев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Марфилов Яков Варфоломеев

Мать: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Мишакова Акулина Фёдорова

Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Марфилов Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Аграфена Фёдорова

Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1850

Дочь: Лукерья Фёдорова

Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1863

Сын: Марфилов Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Наталья Иванова

с.Новое Девичье, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфилова Анисья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно
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