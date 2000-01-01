Марфилов Фёдор Яковлев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1817
Отец: Марфилов Яков Варфоломеев
Мать: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Мишакова Акулина Фёдорова
Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Аграфена Фёдорова
Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1850
Дочь: Лукерья Фёдорова
Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Марфилова Анисья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1863
Мать ребёнка: Наталья Иванова
с.Новое Девичье, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфилова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно