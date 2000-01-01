Мишакова (Марфилова) Акулина Фёдорова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1839
Отец: Марфилов Фёдор Яковлев
Мать: Марфилова Анисья Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
01.11.1857 ст.
Муж: Мишаков Тихон Петров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1861
Сын: Мишаков Иван Тихонов
Отец ребёнка: Мишаков Тихон Петров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишаков Тихон Петров
Смерть
Неизвестно