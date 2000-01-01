Мишакова (Марфилова) Акулина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишакова (Марфилова) Акулина Фёдорова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: Марфилов Фёдор Яковлев

Мать: Марфилова Анисья Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
01.11.1857 ст.

Муж: Мишаков Тихон Петров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1861

Сын: Мишаков Иван Тихонов

Отец ребёнка: Мишаков Тихон Петров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишаков Тихон Петров

Смерть
Неизвестно
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