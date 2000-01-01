Марфилов Иван Яковлев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смерти01.04.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Марфилов Яков Варфоломеев
Мать: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1898 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния