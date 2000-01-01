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Марфилов Иван Яковлев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

01.04.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

1798 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Марфилов Яков Варфоломеев

Мать: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфилова Авдотья Андреева

Смерть
01.04.1898 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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