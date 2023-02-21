Варфоломей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Андрей Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Савин Варфоломеев
Мать ребёнка: Татьяна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Марфилов Яков Варфоломеев
Мать ребёнка: Татьяна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Фома Варфоломеев
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева
Смерть
1835
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния