Варфоломей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1766 г.р.

Дети

Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1803 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Андрей Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Савин Варфоломеев

Мать ребёнка: Татьяна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Марфилов Яков Варфоломеев

Мать ребёнка: Татьяна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Фома Варфоломеев

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева

Смерть
1835
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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