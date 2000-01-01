Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1800 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Савин Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Марфилов Яков Варфоломеев

Отец ребёнка: Варфоломей Андреев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломей Андреев

Смерть
Неизвестно
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