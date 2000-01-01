Савин Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Варфоломеев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Варфоломей Андреев

Мать: Татьяна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Моисей Савинов

Мать ребёнка: Мавра

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Смерть
Неизвестно
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