Савин Варфоломеев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Варфоломей Андреев
Мать: Татьяна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1813
Сын: Моисей Савинов
Мать ребёнка: Мавра
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Смерть
Неизвестно