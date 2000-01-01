Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Фома Варфоломеев
Отец ребёнка: Варфоломей Андреев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варфоломей Андреев
Смерть
Неизвестно