Коновалова-Еленевская (Семенова) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова-Еленевская (Семенова) Софья Дмитриевна

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Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

01.04.1838

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1838

Отец: Семенов Дмитрий Иванович

Мать: Семенова Александра Петровна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.12.1857

Дочь: Любомудрова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Коновалов Федор Васильевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1859

Сын: Коновалов Александр Федорович

Отец ребёнка: Коновалов Федор Васильевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Коновалов Федор Васильевич

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
16.01.1866

Муж: Еленевский Кузьма Самойлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
02.01.1867

Дочь: Пахомова Софья Кузьминична

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Еленевский Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
19.08.1870

Дочь: Савченко Вера Кузьминична

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.12.1872

Сын: Еленевский Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
21.04.1875

Сын: Еленевский Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
23.06.1877

Дочь: Новикова Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
30.04.1879

Дочь: Лысаковская Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1881

Дочь: Виноградова Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1883

Дочь: Ключанская Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1884

Сын: Еленевский Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1916
Тула, город Тула, Тульская область
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