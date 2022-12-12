Коновалова-Еленевская (Семенова) Софья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1838
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Любомудрова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Коновалов Федор Васильевич
Сын: Коновалов Александр Федорович
Отец ребёнка: Коновалов Федор Васильевич
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Коновалов Федор Васильевич
Дочь: Пахомова Софья Кузьминична
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Сын: Еленевский Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Дочь: Савченко Вера Кузьминична
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Сын: Еленевский Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Сын: Еленевский Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Дочь: Новикова Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Дочь: Лысаковская Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Дочь: Виноградова Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Дочь: Ключанская Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович
Сын: Еленевский Владимир Кузьмич
Отец ребёнка: Еленевский Кузьма Самойлович