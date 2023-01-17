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Еленевский Николай Кузьмич

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

01.12.1872

Дата смерти

06.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1872

Отец: Еленевский Кузьма Самойлович

Мать: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
1901

Жена: Еленевская Нина Павловна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Еленевский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Еленевская Нина Павловна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.09.1903

Дочь: Чебучева Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Еленевская Нина Павловна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Еленевский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Еленевская Нина Павловна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
06.01.1918
Могилев, Могилёвская область
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