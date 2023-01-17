Еленевский Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.12.1872
Дата смерти06.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1872
Бракосочетание
1901
Жена: Еленевская Нина Павловна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Еленевский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Еленевская Нина Павловна
Рождение ребёнка
12.09.1903
Дочь: Чебучева Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Еленевская Нина Павловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Еленевский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Еленевская Нина Павловна
Смерть
06.01.1918
Могилев, Могилёвская область