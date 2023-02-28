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Еленевский Кузьма Самойлович

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Место рождения

Заболотье, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

24.10.1835

Дата смерти

18.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1835

Отец: Еленевский Самуил Иванович

Мать: Еленевская Ирина

Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
16.01.1866

Жена: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
02.01.1867

Дочь: Пахомова Софья Кузьминична

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Еленевский Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
19.08.1870

Дочь: Савченко Вера Кузьминична

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.12.1872

Сын: Еленевский Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
21.04.1875

Сын: Еленевский Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
23.06.1877

Дочь: Новикова Надежда Кузьминична

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
30.04.1879

Дочь: Лысаковская Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1881

Дочь: Виноградова Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1883

Дочь: Ключанская Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1884

Сын: Еленевский Владимир Кузьмич

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Образование
Неизвестно
в 1859 выпускник СПб.Духовной академии (Литовская дух.семинария)
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
инспектор народных училищ
Смерть
18.10.1915
Тула, город Тула, Тульская область
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