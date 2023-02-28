Еленевский Кузьма Самойлович
Место рождения
Дата рождения24.10.1835
Дата смерти18.10.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Еленевский Самуил Иванович
Мать: Еленевская Ирина
Дочь: Пахомова Софья Кузьминична
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Сын: Еленевский Сергей Кузьмич
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Дочь: Савченко Вера Кузьминична
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Сын: Еленевский Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Сын: Еленевский Михаил Кузьмич
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Дочь: Новикова Надежда Кузьминична
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Дочь: Лысаковская Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Дочь: Виноградова Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Дочь: Ключанская Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Сын: Еленевский Владимир Кузьмич
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна