Пахомова (Еленевская) Софья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Еленевская) Софья Кузьминична

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

02.01.1867

Дата смерти

22.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1867

Отец: Еленевский Кузьма Самойлович

Мать: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
08.02.1889

Муж: Пахомов Павел Александрович

Тула, город Тула, Тульская область
Христорождественская на Оружейной стороне
Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Ромакова Елена Павловна

Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1891

Сын: Пахомов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер Земской больницы с. Воспушка Покровский уезд Владимирской губ.
Смерть
22.01.1915
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Всехсвятское кладбище
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