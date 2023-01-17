Пахомова (Еленевская) Софья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения02.01.1867
Дата смерти22.01.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1867
Бракосочетание
08.02.1889
Христорождественская на Оружейной стороне
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Ромакова Елена Павловна
Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1891
Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер Земской больницы с. Воспушка Покровский уезд Владимирской губ.
Смерть
22.01.1915
Похороны
Неизвестно
Всехсвятское кладбище