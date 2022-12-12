Пахомов Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения17.05.1891
Дата смерти14.05.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1891
Бракосочетание
30.01.1921
Жена: Мария Михайловна
Земун, Югославия
Земун, Югославия
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Земун, Югославия
Смерть
14.05.1958
Крайстчерч, Новая Зеландия
Причина смерти: инфаркт | Крайстчерч, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Memorial Park Cemetery, Christchurch, Canterbury, New Zealand
Крайстчерч, Новая Зеландия