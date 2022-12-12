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Пахомов Евгений Павлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.05.1891

Дата смерти

14.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1891

Отец: Пахомов Павел Александрович

Мать: Пахомова Софья Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.01.1921

Жена: Мария Михайловна

Земун, Югославия
Земун, Югославия
Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Земун, Югославия
Смерть
14.05.1958
Крайстчерч, Новая Зеландия
Причина смерти: инфаркт | Крайстчерч, Новая Зеландия
Похороны
Неизвестно
Memorial Park Cemetery, Christchurch, Canterbury, New Zealand
Крайстчерч, Новая Зеландия
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