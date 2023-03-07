Ромакова (Пахомова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромакова (Пахомова) Елена Павловна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

16.11.1889

Дата смерти

05.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1889

Отец: Пахомов Павел Александрович

Мать: Пахомова Софья Кузьминична

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
05.02.1917

Муж: Ромаков Алексей Дмитриевич

Рогожня, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Ромаков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ромаков Алексей Дмитриевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1921

Сын: Ромаков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Ромаков Алексей Дмитриевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1925

Сын: Ромаков Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Ромаков Алексей Дмитриевич

Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель РФ
Смерть
05.07.1972
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
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