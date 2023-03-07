Ромакова (Пахомова) Елена Павловна
Место рождения
Дата рождения16.11.1889
Дата смерти05.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1889
Бракосочетание
05.02.1917
Рогожня, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1919
Сын: Ромаков Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Ромаков Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.09.1921
Отец ребёнка: Ромаков Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.08.1925
Сын: Ромаков Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Ромаков Алексей Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка и литературы, заслуженный учитель РФ
Смерть
05.07.1972
Похороны
Неизвестно
Раменское городское кладбище (старое)