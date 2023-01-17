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Ромаков Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.03.1888

Дата смерти

24.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1888

Отец: Ромаков Дмитрий Кондратьевич

Мать: Ромакова Мария Васильевна

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
05.02.1917

Жена: Ромакова Елена Павловна

Рогожня, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1919

Сын: Ромаков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ромакова Елена Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1921

Сын: Ромаков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Ромакова Елена Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1925

Сын: Ромаков Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Ромакова Елена Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург, заслуженный врач России
Смерть
24.11.1952
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
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