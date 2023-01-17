Ромаков Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1888
Дата смерти24.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1888
Бракосочетание
05.02.1917
Жена: Ромакова Елена Павловна
Рогожня, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1919
Сын: Ромаков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Ромакова Елена Павловна
Рождение ребёнка
13.09.1921
Мать ребёнка: Ромакова Елена Павловна
Рождение ребёнка
18.08.1925
Сын: Ромаков Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Ромакова Елена Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург, заслуженный врач России
Смерть
24.11.1952
Причина смерти: рак желудка
Похороны
Неизвестно
Раменское городское кладбище (старое)