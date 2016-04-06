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Ромаков Евгений Алексеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

18.08.1925

Дата смерти

06.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1925

Отец: Ромаков Алексей Дмитриевич

Мать: Ромакова Елена Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромакова Нина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1974

Жена: Гончарова Любовь Никитична

Развод
Неизвестно

Жена: Ромакова Нина Николаевна

Смерть
06.04.2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
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