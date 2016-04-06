Ромаков Евгений Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1925
Дата смерти06.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1925
Рождение ребёнка
25.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ромакова Нина Николаевна
Бракосочетание
1974
Развод
Неизвестно
Жена: Ромакова Нина Николаевна
Смерть
06.04.2016
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)