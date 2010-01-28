Ромакова (Калинкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромакова (Калинкина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

28.01.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Калинкин Николай Владимирович

Мать: Калинкина Мария Степановна

Рождение ребёнка
25.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ромаков Евгений Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Ромаков Евгений Алексеевич

Смерть
28.01.2010
Похороны
Неизвестно
Истомиха, Домодедово, Московская область
Домодедовское кладбище
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