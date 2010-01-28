Ромакова (Калинкина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти28.01.2010
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Рождение ребёнка
25.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ромаков Евгений Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Смерть
28.01.2010
Похороны
Неизвестно
Истомиха, Домодедово, Московская область
Домодедовское кладбище