Ромаков Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1921
Дата смерти15.11.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1921
Рождение ребёнка
24.09.1954
Мать ребёнка: Ида Анатольевна
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ида Анатольевна
Смерть
15.11.2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)