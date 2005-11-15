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Ромаков Юрий Алексеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

13.09.1921

Дата смерти

15.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1921

Отец: Ромаков Алексей Дмитриевич

Мать: Ромакова Елена Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1954

Сын: Ромаков Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Ида Анатольевна

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ида Анатольевна

Смерть
15.11.2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Раменское городское кладбище (старое)
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