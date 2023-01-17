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Ромаков Анатолий Юрьевич

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Место рождения

Russia

Дата рождения

24.09.1954

Дата смерти

10.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954

Отец: Ромаков Юрий Алексеевич

Мать: Ида Анатольевна

Russia
Рождение ребёнка
07.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.1985
Москва, город федерального значения Москва
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