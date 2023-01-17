Ромаков Анатолий Юрьевич
Место рожденияRussia
Дата рождения24.09.1954
Дата смерти10.06.1985
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954
Отец: Ромаков Юрий Алексеевич
Мать: Ида Анатольевна
Russia
Рождение ребёнка
07.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.1985