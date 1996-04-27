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Ромаков Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

23.03.1919

Дата смерти

27.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1919

Отец: Ромаков Алексей Дмитриевич

Мать: Ромакова Елена Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
?.07.1945

Дочь: Лариса Дмитриевна

Мать ребёнка: Ромакова Вера Ивановна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромакова Вера Ивановна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
МАТИ, инженер-механик | Работодатель | Раменское приборостроительное конструкторское бюро, начальник отдела
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ромакова Вера Ивановна

Смерть
27.04.1996
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Игумново, Раменский муниципальный район, Московская область
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