Ромаков Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1919
Дата смерти27.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1919
Рождение ребёнка
?.07.1945
Дочь: Лариса Дмитриевна
Мать ребёнка: Ромакова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ромакова Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
МАТИ, инженер-механик | Работодатель | Раменское приборостроительное конструкторское бюро, начальник отдела
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ромакова Вера Ивановна
Смерть
27.04.1996
Похороны
Неизвестно
Игумново, Раменский муниципальный район, Московская область