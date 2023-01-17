Пахомов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомов Павел Александрович

Пахомов Павел Александрович

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

22.06.1865

Дата смерти

15.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1865

Отец: Неизвестный отец

Мать: Елизавета Федоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
08.02.1889

Жена: Пахомова Софья Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Христорождественская на Оружейной стороне
Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Ромакова Елена Павловна

Мать ребёнка: Пахомова Софья Кузьминична

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1891

Сын: Пахомов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Пахомова Софья Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Пахомова Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна)

Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Пахомова Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна)

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
1908
Харьков, Харківська область
профессор Харьковской ветеринарной академии
Бракосочетание
1915

Жена: Пахомова Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна)

Харьков, Харківська область
Смерть
15.11.1949
Харьков, Харківська область
Причина смерти: от удара
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close