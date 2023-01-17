Пахомов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1865
Дата смерти15.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1865
Отец: Неизвестный отец
Мать: Елизавета Федоровна
Бракосочетание
08.02.1889
Христорождественская на Оружейной стороне
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Ромакова Елена Павловна
Мать ребёнка: Пахомова Софья Кузьминична
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.05.1891
Мать ребёнка: Пахомова Софья Кузьминична
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Пахомова Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна)
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Пахомова Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна)
Работа или профессия
1908
профессор Харьковской ветеринарной академии
Бракосочетание
1915
Смерть
15.11.1949
Причина смерти: от удара