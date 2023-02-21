Пахомова (Шеблом (Sjöblom)) Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Шеблом (Sjöblom)) Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна)

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Место рождения

Великое княжество Финляндское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великое княжество Финляндское
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович

Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Вера Павловна

Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
1915

Муж: Пахомов Павел Александрович

Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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