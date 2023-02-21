Пахомова (Шеблом (Sjöblom)) Лидия-Эмилия (Лидия Адольфовна)
Место рожденияВеликое княжество Финляндское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Великое княжество Финляндское
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Вера Павловна
Отец ребёнка: Пахомов Павел Александрович
Бракосочетание
1915
Смерть
Неизвестно