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Еленевский Сергей Кузьмич

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

05.03.1868

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1868

Отец: Еленевский Кузьма Самойлович

Мать: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
11.12.1902

Сын: Еленевский Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Еленевская Анна Тимофеевна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
земский врач
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еленевская Анна Тимофеевна

Смерть
Около 1933
Озёры, Озеры, Московская область
Причина смерти: Болезнь
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