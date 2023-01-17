Еленевский Сергей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения05.03.1868
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1868
Рождение ребёнка
11.12.1902
Сын: Еленевский Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Еленевская Анна Тимофеевна
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
земский врач
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1933
Озёры, Озеры, Московская область
Причина смерти: Болезнь