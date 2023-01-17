Савченко (Еленевская) Вера Кузьминична
Место рождения
Дата рождения19.08.1870
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1870
Бракосочетание
1895
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Толстова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Савченко Павел Степанович
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Глаголева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Савченко Павел Степанович
Смерть
После 1923