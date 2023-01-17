Савченко (Еленевская) Вера Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Еленевская) Вера Кузьминична

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

19.08.1870

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1870

Отец: Еленевский Кузьма Самойлович

Мать: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
1895

Муж: Савченко Павел Степанович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Толстова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Савченко Павел Степанович

Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Глаголева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Савченко Павел Степанович

Смерть
После 1923
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