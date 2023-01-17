Толстова (Савченко) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова (Савченко) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1896

Дата смерти

17.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1896

Отец: Савченко Павел Степанович

Мать: Савченко Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Толстов Анатолий Игнатьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Толстов Анатолий Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстов Анатолий Игнатьевич

Смерть
17.03.1966
Москва, город федерального значения Москва
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