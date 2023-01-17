Толстова (Савченко) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1896
Дата смерти17.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1896
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Толстов Анатолий Игнатьевич
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Толстов Анатолий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1966
Москва, город федерального значения Москва