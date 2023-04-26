село Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Клекотки

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1666Клекотки, с. вл. и каз.при рч. Клекотке.2021132459470Церковь православная 1. Базары и ярмарка.
1667Клекотки, сц. вл.при рч. Клекотке.202036180179

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Клекотовская волость
438. Клекотки, село бывшее владельческое и государственное, дворов 212, жителей 1485, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 9 лавок, 2 п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тульская губерния, Епифанский уезд, Клекотковская волость
село Клекотки1201205634321709153332421

Список населённых мест Тульской губернии 1926 года

НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
Тульская губерния, Клекотковский район , Клекотковский сельсовет
26Клекоткисело47299571124813512599здесьздесьКлекотки, С.-В. ж. д.:здесь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
720Клекоткисело53°53'с.ш.38°58'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Горловское сельское поселение
61644415161с Клекоткисело

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