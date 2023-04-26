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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1666Клекотки, с. вл. и каз.при рч. Клекотке.2021132459470Церковь православная 1. Базары и ярмарка.
1667Клекотки, сц. вл.при рч. Клекотке.202036180179
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
438. Клекотки, село бывшее владельческое и государственное, дворов 212, жителей 1485, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 9 лавок, 2 п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Клекотки1201205634321709153332421
Список населённых мест Тульской губернии 1926 года
№НазваниеТипКрестьянских хозяйствПрочих хозяйствВсего хозяйствМужчинЖенщинВсегоДо сельсовета в кмДо РИКа в кмДо ж/д станции в км
26Клекоткисело47299571124813512599здесьздесьКлекотки, С.-В. ж. д.:здесь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
720Клекоткисело53°53'с.ш.38°58'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415161с Клекоткисело