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Толстов Анатолий Игнатьевич

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Место рождения

Блохино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.04.1897

Дата смерти

После 1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1897

Отец: Тупов Иосиф

Мать: Александра Герасимова

Блохино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Толстова Надежда Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Толстова Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Надежда Павловна

Смерть
После 1970
Москва, город федерального значения Москва
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