Толстов Анатолий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1897
Дата смертиПосле 1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1897
Отец: Тупов Иосиф
Мать: Александра Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Толстова Надежда Павловна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Толстова Надежда Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1970
Москва, город федерального значения Москва