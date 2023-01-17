Савченко Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавченко Павел Степанович

Савченко Павел Степанович

avatar

Место рождения

Величево, Успенская волость, Вяземский уезд

Дата рождения

15.01.1869

Дата смерти

26.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1869

Отец: Савченко Степан Иванов

Мать: Савченко Александра Иванова

Величево, Успенская волость, Вяземский уезд
Бракосочетание
1895

Жена: Савченко Вера Кузьминична

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Толстова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Савченко Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Глаголева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Савченко Вера Кузьминична

Смерть
26.01.1906
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Всехсвятское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close