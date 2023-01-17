Савченко Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения15.01.1869
Дата смерти26.01.1906
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1869
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Толстова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Савченко Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Глаголева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Савченко Вера Кузьминична
Смерть
26.01.1906
Похороны
Неизвестно
Всехсвятское кладбище