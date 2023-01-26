село Величево, Успенская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Величево

Успенская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3437Величево, с. вл.при безымянном ручье.3715136266Церковь православная 1. Часовень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Царево-Займищенская волость
133. Величево, село бывшее владельческое, при оч. Ветце, дворов 17, жителей 114, церковь православная, 2 часовни

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Успенская волость
143ВеличевоСело40206169Церковь и школа грамоты, мелоч. лавка.
144ВеличевоХутор40114

Мы используем куки для улучшения работы сайта.