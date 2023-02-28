Еленевский Самуил Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиОколо 1877
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Еленевский Иван (Ян)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Праксэда
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Праксэда (Параскева)
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
24.10.1835
Сын: Еленевский Кузьма Самойлович
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Еленевский Василий Самуйлович
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
1843
Сын: Еленевский Фома Самуйлович
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Еленевский Семен Самуилович
Мать ребёнка: Еленевская Ирина
Смерть
Около 1877