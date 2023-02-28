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Еленевский Самуил Иванович

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Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Около 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Еленевский Иван (Ян)

Мать: не указана

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Праксэда

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Праксэда (Параскева)

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.10.1835

Сын: Еленевский Кузьма Самойлович

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Еленевский Василий Самуйлович

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Еленевский Фома Самуйлович

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Еленевский Семен Самуилович

Мать ребёнка: Еленевская Ирина

Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Около 1877
Лепель, Лепельский район, Витебская область
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