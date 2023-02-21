Еленевский Иван (Ян)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Еленевский Сафрон (Сафон) Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Еленевский Самуил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еленевский Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно