Еленевский Василий Самуйлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти25.08.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Еленевский Самуил Иванович
Мать: Еленевская Ирина
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Тихомирова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Еленевский Семен Васильевич
Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Еленевский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Еленевский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1884