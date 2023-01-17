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Еленевский Василий Самуйлович

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Место рождения

Заболотье, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

25.08.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Еленевский Самуил Иванович

Мать: Еленевская Ирина

Заболотье, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Тихомирова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Еленевский Семен Васильевич

Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Еленевский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Еленевский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Еленевская Анастасия Семеновна

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еленевская Анастасия Семеновна

Смерть
25.08.1884
Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
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