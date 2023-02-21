Еленевская Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленевская Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

20.04.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Тихомирова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Еленевский Семен Васильевич

Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Еленевский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Еленевский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович

Дубокрай, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еленевский Василий Самуйлович

Смерть
20.04.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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