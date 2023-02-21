Еленевская Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти20.04.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Тихомирова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Еленевский Семен Васильевич
Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Еленевский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Еленевский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Еленевский Василий Самуйлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния