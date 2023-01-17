Еленевская (Ишкова) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1901
Рождение ребёнка
1902
Сын: Еленевский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Еленевский Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
12.09.1903
Дочь: Чебучева Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Еленевский Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Еленевский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Еленевский Николай Кузьмич
Смерть
Неизвестно