Еленевская (Ишкова) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленевская (Ишкова) Нина Павловна

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

01.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
1901

Муж: Еленевский Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Еленевский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Еленевский Николай Кузьмич

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
12.09.1903

Дочь: Чебучева Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Еленевский Николай Кузьмич

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Еленевский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Еленевский Николай Кузьмич

Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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