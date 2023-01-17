Любомудрова (Коновалова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любомудрова (Коновалова) Анна Федоровна

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

09.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1857

Отец: Коновалов Федор Васильевич

Мать: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.10.1883

Дочь: Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1886

Сын: Любомудров Валентин Иванович

Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1887

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любомудров Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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