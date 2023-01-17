Любомудрова (Коновалова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1857
Рождение ребёнка
01.10.1883
Дочь: Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1886
Сын: Любомудров Валентин Иванович
Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1887
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Любомудров Иван Михайлович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно