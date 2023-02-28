Семенов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Дмитрий Иванович

Семенов Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

02.02.1812

Дата смерти

10.04.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1812

Отец: Семенов Иван Матвеев

Мать: Семенова Фаина Петровна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.12.1834

Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.08.1836

Сын: Семенов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.04.1838

Дочь: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
17.04.1847

Дочь: Игнатович Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
03.12.1851

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
15.06.1859

Сын: Семенов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Витебск, Витебская область
Преподаватель русского языка и словесности | Витебская мужская гимназия
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Московский университет
Смерть
10.04.1864
Витебск, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close