Семенов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1812
Дата смерти10.04.1864
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1812
Отец: Семенов Иван Матвеев
Мать: Семенова Фаина Петровна
Рождение ребёнка
22.12.1834
Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1836
Сын: Семенов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1838
Дочь: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
17.04.1847
Дочь: Игнатович Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
03.12.1851
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
15.06.1859
Сын: Семенов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель русского языка и словесности | Витебская мужская гимназия
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Московский университет
Смерть
10.04.1864