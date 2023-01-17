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Коновалов Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

03.04.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Коновалов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1857

Дочь: Любомудрова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1859

Сын: Коновалов Александр Федорович

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Витебск, Витебская область
Смерть
03.04.1864
Витебск, Витебская область
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