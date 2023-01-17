Коновалов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти03.04.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Коновалов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1857
Дочь: Любомудрова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.08.1859
Сын: Коновалов Александр Федорович
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Смерть
03.04.1864