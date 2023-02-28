Семенова (Ноздровская) Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1834
Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1836
Сын: Семенов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1838
Дочь: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1847
Дочь: Игнатович Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1851
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1859
Сын: Семенов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно