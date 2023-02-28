Семенова (Ноздровская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Ноздровская) Александра Петровна

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Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Ноздровский Петр Семенович

Мать: Ноздровская Устиния Андреевна

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
22.12.1834

Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
27.08.1836

Сын: Семенов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.04.1838

Дочь: Коновалова-Еленевская Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
17.04.1847

Дочь: Игнатович Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
03.12.1851

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
15.06.1859

Сын: Семенов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенов Дмитрий Иванович

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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